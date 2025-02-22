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«Виннипег» подписал новый двухлетний контракт с российским форвардом Наместниковым

«Виннипег» подписал новый двухлетний контракт с российским форвардом Наместниковым
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Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» объявил о продлении контракта на два года с российским нападающим Владиславом Наместниковым. Контракт вступит в силу со следующего сезона, годовая зарплата форварда составит $ 3 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Наместников выступает за «Виннипег» с 2023 года, в текущем сезоне он провёл 52 матча и набрал 29 (10+19) очков. Также нападающий выступал в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Детройт Ред Уингз» и «Даллас Старз».

«Виннипег» набрал 81 очко в 56 матчах и возглавляет сводную турнирную таблицу НХЛ.

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