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Кравец: некрасиво обыгрывать СКА, но проигрывать «Сочи». Это головная боль в «Куньлуне»

Кравец: некрасиво обыгрывать СКА, но проигрывать «Сочи». Это головная боль в «Куньлуне»
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды над СКА (6:4) в гостях.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 6
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Андронов (Педан, Демидов) – 16:14 (5x5)     1:1 Лихачёв (Локхарт) – 19:30 (5x5)     1:2 Локхарт – 27:51 (4x5)     2:2 Зыков (Кузнецов, Никишин) – 29:02 (5x3)     2:3 Маккошен (О'Реган) – 31:25 (5x5)     2:4 Дрозг (Граовац) – 31:59 (5x5)     2:5 Ро (Фу, Кленденинг) – 33:10 (5x5)     3:5 Григоренко (Кузнецов, Хайруллин) – 49:39 (6x4)     4:5 Короткий (Педан, Кузьмин) – 53:39 (5x5)     4:6 Граовац (Кленденинг) – 54:34 (en)    

— Очень приятно и полезно для игроков, когда столько людей на хоккей приходят. Пусть и большинство из них поддерживают СКА. В Санкт-Петербурге всегда много болельщиков, это важно и для хозяев, и для гостей.

Победили за счёт командного духа, за счёт хорошей скорости, ярости, настроя. Пришлось много терпеть, сдерживать соперника и отвечать контратаками. Ребята использовали свои моменты, почти все, которые создали. Затем выстояли, немножко подкинули парку, но не страшно, вратарь выручил. Настраиваемся дальше, некрасиво обыгрывать СКА, но проигрывать «Сочи». Это тоже наша головная боль.

— Были ли удивлены ранним снятием вратаря соперником?
— Не были удивлены. После второго периода я попросил помощника Виктора Игнатьева дать установку ребятам, потому что уже такое было в наших матчах со СКА.

— Есть ли у «Куньлуня» проблемы с настроем на не топовых соперников?
— Это КХЛ, нужно на всех настраиваться. Проигрываем нетоповым командам не из-за настроя, а из-за короткой скамейки, эмоций не хватает на все игры. Сегодня желание забить было большое, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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