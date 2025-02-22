«Хорошая идея». Кравец — об информации о возможном переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец после гостевой победы над СКА (6:4) ответил на вопрос о возможном переезде команды в Санкт-Петербург.
— Говорит ли победная серия «Куньлуня» в Санкт-Петербурге о том, что команде уже пора переезжать в этот город?
— Конечно, это хорошая идея, особенно для меня, так как я родился здесь. Но думаю, что это утка. Всё возможно, не бывает дыма без огня. Почему нет? Мы могли бы играть в «Ледовом» и содействовать с командой СКА.
— А вариант выступления на исторической родине команды, в Китае, рассматривается?
— Это вообще рассматривается в первую очередь на следующий год. Это главное желание наших хозяев, спонсоров. Но всё зависит от обстановки в мире, которая влияет на логистику. Если будет возможность у российских команд спокойно летать в Китай, то всё возможно, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 22 февраля 2025
-
22:09
-
21:58
-
21:48
-
21:40
-
21:35
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
21:09
-
20:07
-
20:00
-
19:28
-
19:19
-
19:05
-
18:20
-
18:13
-
18:07
-
18:03
-
17:57
-
17:52
-
17:47
-
17:42
-
17:36
-
17:21
-
17:07
-
16:51
-
16:21
-
15:46
-
15:21
-
15:00
-
14:48
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:46