«Хорошая идея». Кравец — об информации о возможном переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец после гостевой победы над СКА (6:4) ответил на вопрос о возможном переезде команды в Санкт-Петербург.

— Говорит ли победная серия «Куньлуня» в Санкт-Петербурге о том, что команде уже пора переезжать в этот город?

— Конечно, это хорошая идея, особенно для меня, так как я родился здесь. Но думаю, что это утка. Всё возможно, не бывает дыма без огня. Почему нет? Мы могли бы играть в «Ледовом» и содействовать с командой СКА.

— А вариант выступления на исторической родине команды, в Китае, рассматривается?

— Это вообще рассматривается в первую очередь на следующий год. Это главное желание наших хозяев, спонсоров. Но всё зависит от обстановки в мире, которая влияет на логистику. Если будет возможность у российских команд спокойно летать в Китай, то всё возможно, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.