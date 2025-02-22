Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хорошая идея». Кравец — об информации о возможном переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург

«Хорошая идея». Кравец — об информации о возможном переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец после гостевой победы над СКА (6:4) ответил на вопрос о возможном переезде команды в Санкт-Петербург.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 6
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Андронов (Педан, Демидов) – 16:14 (5x5)     1:1 Лихачёв (Локхарт) – 19:30 (5x5)     1:2 Локхарт – 27:51 (4x5)     2:2 Зыков (Кузнецов, Никишин) – 29:02 (5x3)     2:3 Маккошен (О'Реган) – 31:25 (5x5)     2:4 Дрозг (Граовац) – 31:59 (5x5)     2:5 Ро (Фу, Кленденинг) – 33:10 (5x5)     3:5 Григоренко (Кузнецов, Хайруллин) – 49:39 (6x4)     4:5 Короткий (Педан, Кузьмин) – 53:39 (5x5)     4:6 Граовац (Кленденинг) – 54:34 (en)    

— Говорит ли победная серия «Куньлуня» в Санкт-Петербурге о том, что команде уже пора переезжать в этот город?
— Конечно, это хорошая идея, особенно для меня, так как я родился здесь. Но думаю, что это утка. Всё возможно, не бывает дыма без огня. Почему нет? Мы могли бы играть в «Ледовом» и содействовать с командой СКА.

— А вариант выступления на исторической родине команды, в Китае, рассматривается?
— Это вообще рассматривается в первую очередь на следующий год. Это главное желание наших хозяев, спонсоров. Но всё зависит от обстановки в мире, которая влияет на логистику. Если будет возможность у российских команд спокойно летать в Китай, то всё возможно, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Кравец: некрасиво обыгрывать СКА, но проигрывать «Сочи». Это головная боль в «Куньлуне»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android