Кравец: в «Куньлуне» больше приходится заниматься обучением, чего бы не хотелось

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец рассказал об особенностях работы в китайской команде.

— В чём для вас особенность работы с командой, где большая часть состава – легионеры?

— Дело не в легионерах. В «Куньлуне» больше приходится заниматься обучением, чего бы не хотелось. Плюс, по сравнению с тем же «Авангардом» — это короткая скамейка. Вообще, в КХЛ детского сада в принципе не должно быть, здесь все профессионалы. Если игрок не играет, то должна быть возможность его заменить, научить. В «Куньлуне» не всегда есть такая возможность, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.