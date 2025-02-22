Ротенберг: разделяю эмоции болельщиков СКА. Но есть объективные причины поражения

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Куньлуня» (4:6) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Рады вернуться домой. Наши игроки стремились к победе, проделали много работы, чтобы забросить больше шайб. Хочу отметить соперника, в «Куньлуне» много сильных ребят. Думаю, что команды, которые не попадают в плей-офф, хотят доказать, что это несправедливо, поэтому играют на пределе. Мы должны побеждать дома, я полностью разделяю эмоции наших болельщиков. Обязаны в следующей игре вернуть долг, победить. Но есть объективные причины поражения, мы их разберём, это внутренние вопросы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.