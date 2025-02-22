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Ротенберг: разделяю эмоции болельщиков СКА. Но есть объективные причины поражения

Ротенберг: разделяю эмоции болельщиков СКА. Но есть объективные причины поражения
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Куньлуня» (4:6) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 6
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Андронов (Педан, Демидов) – 16:14 (5x5)     1:1 Лихачёв (Локхарт) – 19:30 (5x5)     1:2 Локхарт – 27:51 (4x5)     2:2 Зыков (Кузнецов, Никишин) – 29:02 (5x3)     2:3 Маккошен (О'Реган) – 31:25 (5x5)     2:4 Дрозг (Граовац) – 31:59 (5x5)     2:5 Ро (Фу, Кленденинг) – 33:10 (5x5)     3:5 Григоренко (Кузнецов, Хайруллин) – 49:39 (6x4)     4:5 Короткий (Педан, Кузьмин) – 53:39 (5x5)     4:6 Граовац (Кленденинг) – 54:34 (en)    

«Рады вернуться домой. Наши игроки стремились к победе, проделали много работы, чтобы забросить больше шайб. Хочу отметить соперника, в «Куньлуне» много сильных ребят. Думаю, что команды, которые не попадают в плей-офф, хотят доказать, что это несправедливо, поэтому играют на пределе. Мы должны побеждать дома, я полностью разделяю эмоции наших болельщиков. Обязаны в следующей игре вернуть долг, победить. Но есть объективные причины поражения, мы их разберём, это внутренние вопросы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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