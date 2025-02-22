Ротенберг: «Куньлунь» — организованная, оборонительная команда, там сильные исполнители
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру «Куньлуня» после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). СКА проиграл со счётом 4:6.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 6
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Андронов (Педан, Демидов) – 16:14 (5x5) 1:1 Лихачёв (Локхарт) – 19:30 (5x5) 1:2 Локхарт – 27:51 (4x5) 2:2 Зыков (Кузнецов, Никишин) – 29:02 (5x3) 2:3 Маккошен (О'Реган) – 31:25 (5x5) 2:4 Дрозг (Граовац) – 31:59 (5x5) 2:5 Ро (Фу, Кленденинг) – 33:10 (5x5) 3:5 Григоренко (Кузнецов, Хайруллин) – 49:39 (6x4) 4:5 Короткий (Педан, Кузьмин) – 53:39 (5x5) 4:6 Граовац (Кленденинг) – 54:34 (en)
«Но с точки зрения подготовки к плей-офф, мы увидели сильную, организованную команду – «Куньлунь». Это очень оборонительная команда, есть сильные исполнители, много праворуких игроков. Но в то же время наши ребята проделали много работы, мы им доверили игру без вратаря, они могли сравнивать.
Что касается вратарей, то парни работают. И есть хорошие новости – Плешков возвращается, он готов играть. Думаю, что в следующем матче он выйдет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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