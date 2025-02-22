Ротенберг: «Куньлунь» — организованная, оборонительная команда, там сильные исполнители

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру «Куньлуня» после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). СКА проиграл со счётом 4:6.

«Но с точки зрения подготовки к плей-офф, мы увидели сильную, организованную команду – «Куньлунь». Это очень оборонительная команда, есть сильные исполнители, много праворуких игроков. Но в то же время наши ребята проделали много работы, мы им доверили игру без вратаря, они могли сравнивать.

Что касается вратарей, то парни работают. И есть хорошие новости – Плешков возвращается, он готов играть. Думаю, что в следующем матче он выйдет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.