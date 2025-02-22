Ротенберг: хочу отметить, что у СКА лучшая реализация голевых моментов во всей КХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Куньлуня» (4:6) заявил, что его подопечные с каждым матчем улучшают показатель игры в большинстве, и отметил, что у команды лучшая реализация голевых моментов во всей КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 6
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Андронов (Педан, Демидов) – 16:14 (5x5) 1:1 Лихачёв (Локхарт) – 19:30 (5x5) 1:2 Локхарт – 27:51 (4x5) 2:2 Зыков (Кузнецов, Никишин) – 29:02 (5x3) 2:3 Маккошен (О'Реган) – 31:25 (5x5) 2:4 Дрозг (Граовац) – 31:59 (5x5) 2:5 Ро (Фу, Кленденинг) – 33:10 (5x5) 3:5 Григоренко (Кузнецов, Хайруллин) – 49:39 (6x4) 4:5 Короткий (Педан, Кузьмин) – 53:39 (5x5) 4:6 Граовац (Кленденинг) – 54:34 (en)
— СКА сыграл не лучшим образом в большинстве. Это масштабная проблема?
— В последних матчах мы улучшили игру в большинстве. Сегодня из восьми попыток два раза забили, это 25%. Да, можем улучшить, и нельзя пропускать в большинстве. Это вопрос ответственности. Но с каждой игрой мы улучшаем этот показатель. Соперник шёл на фол, потому что мы играли в атаке, они вынуждены были фолить. Хочу отметить, что у нас лучшая реализация голевых моментов во всей КХЛ, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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