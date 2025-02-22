Ротенберг: хочу отметить, что у СКА лучшая реализация голевых моментов во всей КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Куньлуня» (4:6) заявил, что его подопечные с каждым матчем улучшают показатель игры в большинстве, и отметил, что у команды лучшая реализация голевых моментов во всей КХЛ.

— СКА сыграл не лучшим образом в большинстве. Это масштабная проблема?

— В последних матчах мы улучшили игру в большинстве. Сегодня из восьми попыток два раза забили, это 25%. Да, можем улучшить, и нельзя пропускать в большинстве. Это вопрос ответственности. Но с каждой игрой мы улучшаем этот показатель. Соперник шёл на фол, потому что мы играли в атаке, они вынуждены были фолить. Хочу отметить, что у нас лучшая реализация голевых моментов во всей КХЛ, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.