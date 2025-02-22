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«А вы слышали, что кричали трибуны?» Ротенберг — о резонансном голе Кузнецова «Северстали»

«А вы слышали, что кричали трибуны?» Ротенберг — о резонансном голе Кузнецова «Северстали»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал гол Евгения Кузнецова в пустые ворота в матче с «Северсталью» (5:3), который стал для него вторым во встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Дедунов, Юдин) – 08:49 (5x5)     1:1 Котляревский – 14:06 (5x5)     2:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 22:00 (5x5)     2:2 Хайруллин (Короткий, Демидов) – 30:57 (5x4)     2:3 Кузнецов (Никишин, Кузьмин) – 39:34 (5x4)     2:4 Короткий (Воробьёв, Хайруллин) – 50:24 (5x4)     3:4 Калдис (Лишка, Абросимов) – 51:43 (5x5)     3:5 Кузнецов (Григоренко, Бардаков) – 59:33 (en)    

— В конце матча в Череповце Кузнецов забил в пустые ворота мощным щелчком с амплитудным замахом. Как вы интерпретируете этот жест?
— А вы слышали, что трибуны кричали всю игру? Что важнее – кричать или забивать? Любой жест, который в рамках хоккейного приличия… Сколько Кузнецова критикуют? Каждый день его заливают помоями в СМИ. Наверное, Евгений это не заслужил. Он работает, стремится адаптироваться, в Череповце сыграл лучшую игру в сезоне. Не так просто выдержать провокации, когда тебя всю игру громко оскорбляют. На эти оскорбления он ответил этой шайбой. Может, это было лишнее, но это же Кузнецов. Он проявил эмоции, а в хоккее нужны эмоции, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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