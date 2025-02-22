«А вы слышали, что кричали трибуны?» Ротенберг — о резонансном голе Кузнецова «Северстали»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал гол Евгения Кузнецова в пустые ворота в матче с «Северсталью» (5:3), который стал для него вторым во встрече.

— В конце матча в Череповце Кузнецов забил в пустые ворота мощным щелчком с амплитудным замахом. Как вы интерпретируете этот жест?

— А вы слышали, что трибуны кричали всю игру? Что важнее – кричать или забивать? Любой жест, который в рамках хоккейного приличия… Сколько Кузнецова критикуют? Каждый день его заливают помоями в СМИ. Наверное, Евгений это не заслужил. Он работает, стремится адаптироваться, в Череповце сыграл лучшую игру в сезоне. Не так просто выдержать провокации, когда тебя всю игру громко оскорбляют. На эти оскорбления он ответил этой шайбой. Может, это было лишнее, но это же Кузнецов. Он проявил эмоции, а в хоккее нужны эмоции, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.