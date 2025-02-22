Рыбин — о матче СКА — «Куньлунь»: игра шла под диктовку хозяев, но уж слишком много ошибок

Бывший игрок СКА Максим Рыбин прокомментировал итоги матча между петербуржцами и «Куньлунь Ред Стар» (4:6).

«Конечно, поражение СКА от «Куньлуня» можно назвать неожиданным – вроде бы вся игра шла под диктовку петербуржцев, но во втором периоде хозяева уж слишком много наошибались в обороне. Настоящий СКА мы увидели в третьем периоде, когда у китайских хоккеистов уже закончились силы от давления хозяев – отсюда и голы, и удаления, у СКА вполне был шанс и сравнять счет. Характер команды мы в очередной раз увидели, но нужно продолжать работать над исправлением ошибок в защите.

Почти каждая потеря оборачивалась голом в ворота петербуржцев, такого допускать нельзя – нужно быть более внимательными прежде всего на чужой синей линии, чтобы не допускать контратак соперника. СКА не раз показывал, что может играть надежно, необходимо снова найти эту игру и к самой результативной атаке добавить и качественную игру в обороне», — сказал Рыбин «Чемпионату».