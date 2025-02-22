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Рыбин — о матче СКА — «Куньлунь»: игра шла под диктовку хозяев, но уж слишком много ошибок

Рыбин — о матче СКА — «Куньлунь»: игра шла под диктовку хозяев, но уж слишком много ошибок
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Бывший игрок СКА Максим Рыбин прокомментировал итоги матча между петербуржцами и «Куньлунь Ред Стар» (4:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 6
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Андронов (Педан, Демидов) – 16:14 (5x5)     1:1 Лихачёв (Локхарт) – 19:30 (5x5)     1:2 Локхарт – 27:51 (4x5)     2:2 Зыков (Кузнецов, Никишин) – 29:02 (5x3)     2:3 Маккошен (О'Реган) – 31:25 (5x5)     2:4 Дрозг (Граовац) – 31:59 (5x5)     2:5 Ро (Фу, Кленденинг) – 33:10 (5x5)     3:5 Григоренко (Кузнецов, Хайруллин) – 49:39 (6x4)     4:5 Короткий (Педан, Кузьмин) – 53:39 (5x5)     4:6 Граовац (Кленденинг) – 54:34 (en)    

«Конечно, поражение СКА от «Куньлуня» можно назвать неожиданным – вроде бы вся игра шла под диктовку петербуржцев, но во втором периоде хозяева уж слишком много наошибались в обороне. Настоящий СКА мы увидели в третьем периоде, когда у китайских хоккеистов уже закончились силы от давления хозяев – отсюда и голы, и удаления, у СКА вполне был шанс и сравнять счет. Характер команды мы в очередной раз увидели, но нужно продолжать работать над исправлением ошибок в защите.

Почти каждая потеря оборачивалась голом в ворота петербуржцев, такого допускать нельзя – нужно быть более внимательными прежде всего на чужой синей линии, чтобы не допускать контратак соперника. СКА не раз показывал, что может играть надежно, необходимо снова найти эту игру и к самой результативной атаке добавить и качественную игру в обороне», — сказал Рыбин «Чемпионату».

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