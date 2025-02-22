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Крикунов: игрокам СКА пора играть более ответственно

Крикунов: игрокам СКА пора играть более ответственно
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Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов прокомментировал итоги матча СКА — «Куньлунь (4:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 6
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Андронов (Педан, Демидов) – 16:14 (5x5)     1:1 Лихачёв (Локхарт) – 19:30 (5x5)     1:2 Локхарт – 27:51 (4x5)     2:2 Зыков (Кузнецов, Никишин) – 29:02 (5x3)     2:3 Маккошен (О'Реган) – 31:25 (5x5)     2:4 Дрозг (Граовац) – 31:59 (5x5)     2:5 Ро (Фу, Кленденинг) – 33:10 (5x5)     3:5 Григоренко (Кузнецов, Хайруллин) – 49:39 (6x4)     4:5 Короткий (Педан, Кузьмин) – 53:39 (5x5)     4:6 Граовац (Кленденинг) – 54:34 (en)    

«СКА уже пора встряхнуться, на домашнем льду игроки делают слишком много индивидуальных ошибок, которые приводят к опасным контратакам. Казалось бы, армейцы играли с позиции силы, запирали «Куньлунь» в зоне, но потеря – и китайская команда улетала к воротам СКА в численном большинстве. Ну и очень невовремя травмировался Плешков, который выглядит сильнейшим из вратарей петербуржцев.

Хорошо, что такие игры приходятся на регулярный чемпионат – они наглядно показывают тренерскому штабу, на что нужно обратить внимание в преддверии плей-офф. Думаю, очевидно, что такой вольницы нападающим соперника в Кубке Гагарина армейцы давать не будут, команда немного застегнется – сейчас хоккеистам уже нужно понять, что до матчей на вылет остается не так много времени и пора действовать на льду более ответственно», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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