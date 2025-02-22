Крикунов: игрокам СКА пора играть более ответственно

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов прокомментировал итоги матча СКА — «Куньлунь (4:6).
«СКА уже пора встряхнуться, на домашнем льду игроки делают слишком много индивидуальных ошибок, которые приводят к опасным контратакам. Казалось бы, армейцы играли с позиции силы, запирали «Куньлунь» в зоне, но потеря – и китайская команда улетала к воротам СКА в численном большинстве. Ну и очень невовремя травмировался Плешков, который выглядит сильнейшим из вратарей петербуржцев.
Хорошо, что такие игры приходятся на регулярный чемпионат – они наглядно показывают тренерскому штабу, на что нужно обратить внимание в преддверии плей-офф. Думаю, очевидно, что такой вольницы нападающим соперника в Кубке Гагарина армейцы давать не будут, команда немного застегнется – сейчас хоккеистам уже нужно понять, что до матчей на вылет остается не так много времени и пора действовать на льду более ответственно», — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 22 февраля 2025
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