«Питтсбург» вывел Евгения Малкина из списка травмированных перед игрой с «Вашингтоном»

«Питтсбург Пингвинз» вывел российского нападающего Евгения Малкина из списка травмированных. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня, 22 февраля, «Питтсбург» проведёт домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, 26 января в игре с «Сиэтлом» (1:4) Малкин ушёл в раздевалку после столкновения с канадским нападающим Чендлером Стивенсоном. Через несколько минут россиянин вернулся в игру, но затем вновь покинул площадку. Позднее выяснилось, что хоккеист получил травму колена.

В текущем сезоне НХЛ 38-летний Евгений Малкин набрал 34 (9+25) очка в 47 матчах.