«Питтсбург» вывел Евгения Малкина из списка травмированных перед игрой с «Вашингтоном»
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«Питтсбург Пингвинз» вывел российского нападающего Евгения Малкина из списка травмированных. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальной сети X (ранее Twitter).
НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1-й период
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Манджапане, Сандин) – 05:13
Сегодня, 22 февраля, «Питтсбург» проведёт домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, 26 января в игре с «Сиэтлом» (1:4) Малкин ушёл в раздевалку после столкновения с канадским нападающим Чендлером Стивенсоном. Через несколько минут россиянин вернулся в игру, но затем вновь покинул площадку. Позднее выяснилось, что хоккеист получил травму колена.
В текущем сезоне НХЛ 38-летний Евгений Малкин набрал 34 (9+25) очка в 47 матчах.
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