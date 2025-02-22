«Я хорошо знаю эту историю». Ротенберг отреагировал на пента-трик нападающего ХК «Сочи»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на пента-трик нападающего хоккейного клуба «Сочи» Даниила Сероуха в матче с московским «Динамо» (5:3).

— Как отнеслись к пента-трику форварда «Сочи» Даниила Сероуха?

— Я хорошо знаю эту историю. Сероуха в «Сочи» привёл Олег Куприянов, который ходил на его матчи, смотрел. Он убедил руководство, тренерский штаб, чтобы его взяли, хотя многие были против. Надо поздравить Даниила, такие игроки – украшение нашей лиги, нам нужно больше героев. Хорошо, что есть люди, которые их находят, дают играть, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Сероух оформил хет-трик к 36-й минуте встречи. Свою четвёртую шайбу форвард забросил в середине третьего периода при игре в большинстве. Этот гол стал победным в матче. Пятый гол Сероух забил в пустые ворота в концовке игры.