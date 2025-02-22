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«Я хорошо знаю эту историю». Ротенберг отреагировал на пента-трик нападающего ХК «Сочи»

«Я хорошо знаю эту историю». Ротенберг отреагировал на пента-трик нападающего ХК «Сочи»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на пента-трик нападающего хоккейного клуба «Сочи» Даниила Сероуха в матче с московским «Динамо» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух (Гараев, Мачулин) – 09:17 (5x5)     1:1 Адамчук (Сергеев, Кудрявцев) – 22:06 (5x5)     1:2 Сероух (Гараев) – 25:48 (5x5)     1:3 Сероух (Волков, Гараев) – 35:11 (5x5)     2:3 Слепышев (Рашевский, Адамчук) – 39:27 (5x5)     3:3 Пыленков (Комтуа) – 44:28 (5x5)     3:4 Сероух (Хохлачёв, Яремчук) – 51:46 (5x4)     3:5 Сероух (Гараев, Мачулин) – 57:29 (en)    

— Как отнеслись к пента-трику форварда «Сочи» Даниила Сероуха?
— Я хорошо знаю эту историю. Сероуха в «Сочи» привёл Олег Куприянов, который ходил на его матчи, смотрел. Он убедил руководство, тренерский штаб, чтобы его взяли, хотя многие были против. Надо поздравить Даниила, такие игроки – украшение нашей лиги, нам нужно больше героев. Хорошо, что есть люди, которые их находят, дают играть, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Сероух оформил хет-трик к 36-й минуте встречи. Свою четвёртую шайбу форвард забросил в середине третьего периода при игре в большинстве. Этот гол стал победным в матче. Пятый гол Сероух забил в пустые ворота в концовке игры.

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