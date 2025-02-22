Ротенберг: работаю в хоккее уже 18 лет. Примерно 1800 игр, я был на большинстве из них

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на то, что его признали главным лицом Континентальной хоккейной лиги, а форварда санкт-петербургской команды Евгения Кузнецова самым переоценённым игроком лиги.

— Вас недавно признали главным лицом КХЛ.

— Я работаю в хоккее уже 18 лет. Это довольно длительный срок. Согласитесь? Сначала – как консультант. Потом внутри. Ещё с 2007 года начал, это ещё Суперлига была. Это примерно 1800 игр, я присутствовал на огромном количестве из этих игр, чтобы лучше понять хоккей. Благодарен всем, кто за меня проголосовал, но это не самое важное. Для меня важнее, чтобы команда побеждала. И сейчас мы находимся в той ситуации, когда СКА все много обсуждают.

— А Кузнецова назвали и самым техничным, и самым переоценённым игроком КХЛ. Ваше мнение?

— Хочу сказать, что для нас хорошо, когда каждую ошибку игрока СКА разбирают под микроскопом. Значит, у нас самый высокий рейтинг лиги. Матчи СКА – самые просматриваемые. Об этом не говорят почему-то. Нет смысла сейчас обсуждать Кузнецова, давайте подведём итоги в конце сезона. Здорово, что о нём пишут. А хейтеры СКА должны заставить каждого нашего игрока показывать лучший хоккей, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.