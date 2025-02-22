Ротенберг: все пишут — СКА много пропускает. А какая у нас разница шайб? Это самое важное

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что самое главное не количество пропущенных голов, а разница шайб. Ротенберг отметил, что на данный момент СКА находится на втором месте в Западной конференции по этому показателю.

«Сколько аншлагов подряд было на «СКА Арене»? Мы первые по этому показателю? Об этом даже наша пресс-служба не пишет, а они тоже должны быть на вершине. Это нужно отмечать. Бывают тяжёлые ситуации, мы их вместе проходим. Нет ни одного тренера в истории мирового хоккея, который бы не проиграл ни одну игру. Мы эти вызовы принимаем и улучшаем детали. Вот все пишут, что СКА много пропускают. А какая разница шайб у нас? Это самое важное, на самом деле. В Западной конференции мы на втором месте после «Локомотива». В прошлом сезоне у нас была лучшая разница шайб», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.