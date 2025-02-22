Голевая передача Тарасенко не помогла «Детройту» одержать победу над «Миннесотой»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Детройт Ред Уингз» и «Миннесота Уайлд». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). Гости одержали победу со счётом 4:3 в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дебринкэт (Копп, Тарасенко) – 07:54 2:0 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 25:41 (pp) 2:1 Хиностроза (Болди) – 28:05 (pp) 3:1 Рэймонд (Ларкин, Кейн) – 40:22 (pp) 3:2 Болди (Юханссон) – 53:07 3:3 Фолиньо (Росси, Юханссон) – 58:29 3:4 Росси (Эрикссон Эк) – 63:35
В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились Алекс Дебринкэт, Дилан Ларкин и Лукас Рэймонд. Российский форвард Владимир Тарасенко отметился одной результативной передачей. Шайбы за «Миннесоту» на свой счёт записали Винни Хиностроза, Мэтт Болди и Маркус Фолиньо. Игра была переведена в овертайм, в котором Марко Росси забросил победную шайбу «Миннесоты».
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