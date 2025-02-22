Голевая передача Тарасенко не помогла «Детройту» одержать победу над «Миннесотой»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Детройт Ред Уингз» и «Миннесота Уайлд». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). Гости одержали победу со счётом 4:3 в овертайме.

В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились Алекс Дебринкэт, Дилан Ларкин и Лукас Рэймонд. Российский форвард Владимир Тарасенко отметился одной результативной передачей. Шайбы за «Миннесоту» на свой счёт записали Винни Хиностроза, Мэтт Болди и Маркус Фолиньо. Игра была переведена в овертайм, в котором Марко Росси забросил победную шайбу «Миннесоты».