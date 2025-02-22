Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Детройт Ред Уингз — Миннесота Уайлд, результат матча 22 февраля 2025, счёт 3:4 ОТ, НХЛ 2024-2025

Голевая передача Тарасенко не помогла «Детройту» одержать победу над «Миннесотой»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Детройт Ред Уингз» и «Миннесота Уайлд». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). Гости одержали победу со счётом 4:3 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дебринкэт (Копп, Тарасенко) – 07:54     2:0 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 25:41 (pp)     2:1 Хиностроза (Болди) – 28:05 (pp)     3:1 Рэймонд (Ларкин, Кейн) – 40:22 (pp)     3:2 Болди (Юханссон) – 53:07     3:3 Фолиньо (Росси, Юханссон) – 58:29     3:4 Росси (Эрикссон Эк) – 63:35    

В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились Алекс Дебринкэт, Дилан Ларкин и Лукас Рэймонд. Российский форвард Владимир Тарасенко отметился одной результативной передачей. Шайбы за «Миннесоту» на свой счёт записали Винни Хиностроза, Мэтт Болди и Маркус Фолиньо. Игра была переведена в овертайм, в котором Марко Росси забросил победную шайбу «Миннесоты».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android