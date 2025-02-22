Гол и ассистентский дубль Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Эдмонтон»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:3.

В составе «Филадельфии» отличились Матвей Мичков, Оуэн Типпетт (дважды), Шон Кутюрье, Андрей Кузьменко и Расмус Ристолайнен. Мичков также отметился двумя результативными передачами. Российский защитник Егор Замула записал на свой счёт одну результативную передачу. За «Эдмонтон Ойлерз» голами отметились Йон Клингберг, Леон Драйзайтль и Маттиас Экхольм.