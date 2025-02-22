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Филадельфия Флайерз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 22 февраля 2025, счёт 6:3, НХЛ 2024-2025

Гол и ассистентский дубль Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Эдмонтон»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Мичков (Лотон, Замула) – 02:07     1:1 Клингберг (Эмберсон, Браун) – 07:06     1:2 Драйзайтль (Савуа, Клингберг) – 09:31     2:2 Типпетт – 21:45     3:2 Кутюрье (Мичков) – 27:13     3:3 Экхольм (Драйзайтль) – 28:34     4:3 Типпетт (Мичков, Кутюрье) – 32:26     5:3 Кузьменко (Конечны, Ристолайнен) – 35:37 (pp)     6:3 Ристолайнен (Кутюрье) – 56:58    

В составе «Филадельфии» отличились Матвей Мичков, Оуэн Типпетт (дважды), Шон Кутюрье, Андрей Кузьменко и Расмус Ристолайнен. Мичков также отметился двумя результативными передачами. Российский защитник Егор Замула записал на свой счёт одну результативную передачу. За «Эдмонтон Ойлерз» голами отметились Йон Клингберг, Леон Драйзайтль и Маттиас Экхольм.

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