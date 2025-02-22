Журналист из Филадельфии назвал отличия российских хоккеистов от североамериканских

Американский журналист Чарли О'Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии Флайерз», назвал главное отличие российских хоккеистов от североамериканских.

«Я давно заметил, что русские игроки гораздо чаще, чем североамериканские, делают одну вещь: возвращаются в «очевидную» ситуацию с броском и сменой и удерживают шайбу, ожидая, пока все остальные сменятся. Мичков только что сделал это и в результате вывел Пеллетье на бросок», — написал О'Коннор в соцсети X (ранее Twitter).

В субботу, 22 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:3. Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился в этой игре голом и двумя результативными передачами.