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Журналист из Филадельфии назвал отличия российских хоккеистов от североамериканских

Журналист из Филадельфии назвал отличия российских хоккеистов от североамериканских
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Американский журналист Чарли О'Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии Флайерз», назвал главное отличие российских хоккеистов от североамериканских.

«Я давно заметил, что русские игроки гораздо чаще, чем североамериканские, делают одну вещь: возвращаются в «очевидную» ситуацию с броском и сменой и удерживают шайбу, ожидая, пока все остальные сменятся. Мичков только что сделал это и в результате вывел Пеллетье на бросок», — написал О'Коннор в соцсети X (ранее Twitter).

В субботу, 22 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:3. Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился в этой игре голом и двумя результативными передачами.

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