Результаты матчей ВХЛ на 22 февраля 2025 года

Сегодня, 22 февраля, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Турнирную таблицу ВХЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург» (82). Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 34 очка после 55 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».