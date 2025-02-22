Результаты матчей ВХЛ на 22 февраля 2025 года
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Сегодня, 22 февраля, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
5 : 2
Рязань-ВДВ
Рязань
1:0 Усманов (Ткаченко) – 13:02 (5x5) 2:0 Пивчулин (Рябов) – 13:38 (5x5) 2:1 Яневский (Валицкий) – 20:19 (5x4) 3:1 Рябов (Кровяков, Чезганов) – 32:03 (5x4) 3:2 Подзиньш (Морозов, Фищенко) – 36:14 (5x5) 4:2 Усманов (Пивчулин, Костенко) – 38:28 (5x5) 5:2 Костенко (Усманов, Чезганов) – 39:02 (5x3)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Окончен
2 : 3
Б
Торос
Нефтекамск
1:0 Тихонов (Шалапов, Корчагин) – 12:01 (5x5) 1:1 Волокитин (Огирчук) – 27:44 (5x5) 2:1 Перескоков (Аксёнов, Сущев) – 38:45 (5x5) 2:2 Волокитин (Огирчук, Орлов) – 58:23 (5x5) 2:3 Сорокин – 65:00
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 4
Б
Молот
Пермь
1:0 Соколов (Калмыков, Цалпанов) – 04:12 (5x4) 1:1 Кицын (Зенчиков, Ябелов) – 04:44 (5x5) 2:1 Калмыков (Цалпанов, Соколов) – 26:04 (5x3) 3:1 Калмыков (Сергиевский, Соколов) – 27:36 (5x4) 3:2 Галиаскаров (Акмальдинов, Михасёнок) – 36:09 (5x4) 3:3 Голубев (Синявский) – 56:21 (5x5) 3:4 Лапин – 65:00
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
2 : 3
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Буран
Воронеж
Окончен
4 : 1
Ижсталь
Ижевск
Турнирную таблицу ВХЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург» (82). Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 34 очка после 55 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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