Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 22 февраля 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 22 февраля 2025 года
Комментарии

Сегодня, 22 февраля, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
5 : 2
Рязань-ВДВ
Рязань
1:0 Усманов (Ткаченко) – 13:02 (5x5)     2:0 Пивчулин (Рябов) – 13:38 (5x5)     2:1 Яневский (Валицкий) – 20:19 (5x4)     3:1 Рябов (Кровяков, Чезганов) – 32:03 (5x4)     3:2 Подзиньш (Морозов, Фищенко) – 36:14 (5x5)     4:2 Усманов (Пивчулин, Костенко) – 38:28 (5x5)     5:2 Костенко (Усманов, Чезганов) – 39:02 (5x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Окончен
2 : 3
Б
Торос
Нефтекамск
1:0 Тихонов (Шалапов, Корчагин) – 12:01 (5x5)     1:1 Волокитин (Огирчук) – 27:44 (5x5)     2:1 Перескоков (Аксёнов, Сущев) – 38:45 (5x5)     2:2 Волокитин (Огирчук, Орлов) – 58:23 (5x5)     2:3 Сорокин – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 4
Б
Молот
Пермь
1:0 Соколов (Калмыков, Цалпанов) – 04:12 (5x4)     1:1 Кицын (Зенчиков, Ябелов) – 04:44 (5x5)     2:1 Калмыков (Цалпанов, Соколов) – 26:04 (5x3)     3:1 Калмыков (Сергиевский, Соколов) – 27:36 (5x4)     3:2 Галиаскаров (Акмальдинов, Михасёнок) – 36:09 (5x4)     3:3 Голубев (Синявский) – 56:21 (5x5)     3:4 Лапин – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
2 : 3
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Буран
Воронеж
Окончен
4 : 1
Ижсталь
Ижевск

Турнирную таблицу ВХЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург» (82). Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 34 очка после 55 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android