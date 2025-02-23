Результаты матчей МХЛ на 22 февраля 2025 года
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Сегодня, 22 февраля, прошли два матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Окончен
5 : 4
Снежные Барсы
Астана
0:1 Кажибеков (Саркенов, Бейсембаев) – 02:05 (5x4) 1:1 Головнёв (Пугачёв) – 22:23 (5x5) 1:2 Саркенов (Кажибеков) – 22:49 (5x5) 2:2 Климович (Косачёв) – 24:17 (5x5) 3:2 Люзенков (Середа) – 27:26 (5x5) 3:3 Ибрагим (Нуржанов) – 29:37 (5x5) 4:3 Маградзе (Пугачёв) – 32:58 (5x5) 5:3 Люзенков (Михалёв, Климович) – 48:12 (5x4) 5:4 Шакшакбаев – 54:22 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Красноярские Рыси
Красноярск
0:1 Дерябин – 14:47 (5x5) 1:1 Курьянов (Моисеев, Малов) – 59:43 (6x5) 2:1 Новокшёнов – 65:00
В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 76 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером является «Ирбис», набравший 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
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