Результаты матчей КХЛ 22 февраля 2025 года

22 февраля прошли пять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков за 59 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», у которого 74 очка после 56 встреч. Тройку на Западе замыкает «Северсталь», набравшая 73 очка в 57 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», у которого 82 очка в 59 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», у команды 77 очков в 57 матчах. 75 очков после 57 игр — у уфимского «Салавата Юлаева», который находится на третьей строчке.