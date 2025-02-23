Результаты матчей КХЛ 22 февраля 2025 года
Поделиться
22 февраля прошли пять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Игумнов (Якупов, Прохоркин) – 09:16 (5x5) 2:0 Якупов (Чистяков, Маклауд) – 34:59 (5x5) 2:1 Барулин (Талалуев, Броссо) – 59:59 (6x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Смирнов, Грудинин) – 28:17 (5x5) 0:2 Абросимов (Лишка, Чуркин) – 39:59 (5x5) 0:3 Ильин (Аймурзин) – 41:08 (5x5) 0:4 Абросимов – 59:57 (en)
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Старченко (Сетдиков, Гайтамиров) – 02:41 (5x5) 1:1 Сошников – 14:25 (5x5) 1:2 Старков – 23:08 (5x5) 1:3 Петухов (Шестаков, Сошников) – 40:21 (5x5) 1:4 Шестаков (Петухов, Сошников) – 47:41 (5x5) 2:4 Кайыржан (Шульга, Бутенко) – 50:47 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Морозов) – 17:32 (5x5) 1:1 Фрейз (Бут, Сергеев) – 31:50 (5x5) 2:1 Сурин (Никулин) – 62:23 (3x3)
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 6
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Андронов (Акользин, Педан) – 16:14 (5x5) 1:1 Лихачёв (Локхарт) – 19:30 (5x5) 1:2 Локхарт – 27:51 (4x5) 2:2 Зыков (Кузнецов, Никишин) – 29:02 (5x3) 2:3 Маккошен (О'Реган) – 31:25 (5x5) 2:4 Дрозг (Граовац) – 31:59 (5x5) 2:5 Ро (Фу, Кленденинг) – 33:10 (5x5) 3:5 Григоренко (Кузнецов, Хайруллин) – 49:39 (6x4) 4:5 Короткий (Педан, Кузьмин) – 53:39 (5x5) 4:6 Граовац (Кленденинг) – 54:34 (en)
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков за 59 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», у которого 74 очка после 56 встреч. Тройку на Западе замыкает «Северсталь», набравшая 73 очка в 57 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», у которого 82 очка в 59 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», у команды 77 очков в 57 матчах. 75 очков после 57 игр — у уфимского «Салавата Юлаева», который находится на третьей строчке.
Комментарии
- 23 февраля 2025
-
00:08
-
00:02
- 22 февраля 2025
-
23:58
-
23:49
-
23:30
-
23:26
-
22:35
-
22:29
-
22:21
-
22:12
-
22:09
-
21:58
-
21:48
-
21:40
-
21:35
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
21:09
-
20:07
-
20:00
-
19:28
-
19:19
-
19:05
-
18:20
-
18:13
-
18:07
-
18:03
-
17:57
-
17:52
-
17:47
-
17:42
-
17:36
-
17:21
-
17:07