Джейкоб Чикран, прокинув шайбу между ног сопернику, забил эффектный гол «Питтсбургу»
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран забросил красивейшую шайбу в матче НХЛ с «Питтсбург Пингвинз», который проходит в эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в американском Питтсбурге.
На момент написания новости идёт третий период. Счёт 7:3 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Манджапане, Сандин) – 05:13 1:1 Летанг (Малкин, Томасино) – 18:21 (pp) 1:2 Фехервари (Дьюхейм, Рэддиш) – 21:10 2:2 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 26:36 2:3 Чикран (Дюбуа, Макмайкл) – 30:38 2:4 Чикран (Дюбуа, ван Римсдайк) – 34:17 2:5 Протас (Сандин, Карлсон) – 34:25 2:6 Уилсон (Фехервари, Рой) – 38:05 2:7 Строум (Рэддиш, Дюбуа) – 53:11 (pp) 3:7 Хайнен (Томасино, Хейз) – 54:22 3:8 Дьюхейм (Рой) – 57:19
В середине второго периода канадский защитник «столичных» забил эффектный гол, прокинув шайбу между ног сопернику канадскому защитнику «Питтсбурга» Венсану Деарне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне Чикран провёл 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу.
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