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Голкипер «Питтсбурга» Неделькович был заменён после пяти пропущенных шайб с 14 бросков

Голкипер «Питтсбурга» Неделькович был заменён после пяти пропущенных шайб с 14 бросков
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В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победа со счётом 8:3 осталась за «Вашингтоном».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Манджапане, Сандин) – 05:13     1:1 Летанг (Малкин, Томасино) – 18:21 (pp)     1:2 Фехервари (Дьюхейм, Рэддиш) – 21:10     2:2 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 26:36     2:3 Чикран (Дюбуа, Макмайкл) – 30:38     2:4 Чикран (Дюбуа, ван Римсдайк) – 34:17     2:5 Протас (Сандин, Карлсон) – 34:25     2:6 Уилсон (Фехервари, Рой) – 38:05     2:7 Строум (Рэддиш, Дюбуа) – 53:11 (pp)     3:7 Хайнен (Томасино, Хейз) – 54:22     3:8 Дьюхейм (Рой) – 57:19    

Американский вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович был заменён на 35-й минуте матча после пятой пропущенной шайбы. К этому моменту по его воротам соперники нанесли 14 бросков в створ, процент отражённых составил 64,29%.

Заменивший Недельковича финн Йоэль Бломквист отразил 14 из 17 бросков (82,35%).

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