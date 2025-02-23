Голкипер «Питтсбурга» Неделькович был заменён после пяти пропущенных шайб с 14 бросков

В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победа со счётом 8:3 осталась за «Вашингтоном».

Американский вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович был заменён на 35-й минуте матча после пятой пропущенной шайбы. К этому моменту по его воротам соперники нанесли 14 бросков в створ, процент отражённых составил 64,29%.

Заменивший Недельковича финн Йоэль Бломквист отразил 14 из 17 бросков (82,35%).

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