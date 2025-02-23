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«Вашингтон» разгромил «Питтсбург», забросив восемь шайб. Александр Овечкин очков не набрал

В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победа со счётом 8:3 осталась за «Вашингтоном».

Капитан гостей 39-летний российский нападающий Александр Овечкин не отметился набранными очками, на его счету четыре броска в створ, четыре силовых приёма и показатель полезности "+2". В активе 38-летнего форварда «Пингвинз» Евгения Малкина результативная передача.

У«Вашингтона» дублем отметился защитник Джейкоб Чикран, по одному голу на счету Фрэнка, Фехервари, Протаса, Уилсона, Строума и Дьюхейма. За «Питтсбург» забивали Летанг, Кросби и Хайнен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.