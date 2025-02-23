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Питтсбург Пингвинз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 23 февраля 2024, счет 3:8, НХЛ 2024-2025

«Вашингтон» разгромил «Питтсбург», забросив восемь шайб. Александр Овечкин очков не набрал
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В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победа со счётом 8:3 осталась за «Вашингтоном».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Манджапане, Сандин) – 05:13     1:1 Летанг (Малкин, Томасино) – 18:21 (pp)     1:2 Фехервари (Дьюхейм, Рэддиш) – 21:10     2:2 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 26:36     2:3 Чикран (Дюбуа, Макмайкл) – 30:38     2:4 Чикран (Дюбуа, ван Римсдайк) – 34:17     2:5 Протас (Сандин, Карлсон) – 34:25     2:6 Уилсон (Фехервари, Рой) – 38:05     2:7 Строум (Рэддиш, Дюбуа) – 53:11 (pp)     3:7 Хайнен (Томасино, Хейз) – 54:22     3:8 Дьюхейм (Рой) – 57:19    

Капитан гостей 39-летний российский нападающий Александр Овечкин не отметился набранными очками, на его счету четыре броска в створ, четыре силовых приёма и показатель полезности "+2". В активе 38-летнего форварда «Пингвинз» Евгения Малкина результативная передача.

У«Вашингтона» дублем отметился защитник Джейкоб Чикран, по одному голу на счету Фрэнка, Фехервари, Протаса, Уилсона, Строума и Дьюхейма. За «Питтсбург» забивали Летанг, Кросби и Хайнен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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