Алексей Протас набрал 100-е очко в карьере в НХЛ

24-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас набрал 100-е очко за карьеру в Национальной хоккейно лиге.

Напомним, в недавно завершившимся гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (8:3) белорусский хоккеист отметился заброшенной шайбой, которая стала 36-й за всю его карьеру в НХЛ. Также в активе Алексея 64 результативные передачи за всё время выступлений в НХЛ. Для достижения 100 очков Протасу потребовалось 225 матчей. Белорус выступает в составе «Вашингтона» с 2021 года.

Отметим, всего в текущем сезоне в активе Протаса 47 (23+24) очков в 56 встречах в составе «столичных».

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