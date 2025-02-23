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Алексей Протас набрал 100-е очко в карьере в НХЛ

Алексей Протас набрал 100-е очко в карьере в НХЛ
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24-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас набрал 100-е очко за карьеру в Национальной хоккейно лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Манджапане, Сандин) – 05:13     1:1 Летанг (Малкин, Томасино) – 18:21 (pp)     1:2 Фехервари (Дьюхейм, Рэддиш) – 21:10     2:2 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 26:36     2:3 Чикран (Дюбуа, Макмайкл) – 30:38     2:4 Чикран (Дюбуа, ван Римсдайк) – 34:17     2:5 Протас (Сандин, Карлсон) – 34:25     2:6 Уилсон (Фехервари, Рой) – 38:05     2:7 Строум (Рэддиш, Дюбуа) – 53:11 (pp)     3:7 Хайнен (Томасино, Хейз) – 54:22     3:8 Дьюхейм (Рой) – 57:19    

Напомним, в недавно завершившимся гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (8:3) белорусский хоккеист отметился заброшенной шайбой, которая стала 36-й за всю его карьеру в НХЛ. Также в активе Алексея 64 результативные передачи за всё время выступлений в НХЛ. Для достижения 100 очков Протасу потребовалось 225 матчей. Белорус выступает в составе «Вашингтона» с 2021 года.

Отметим, всего в текущем сезоне в активе Протаса 47 (23+24) очков в 56 встречах в составе «столичных».

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