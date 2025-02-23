Только три полевых игрока «Вашингтона», включая Овечкина, не набрали очки с «Питтсбургом»

В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победа со счётом 8:3 осталась за «Вашингтоном».

15 из 18 полевых игроков «Кэпиталз» набрали в этом матче хотя бы один результативный балл. Три очка (ассистентский хет-трик) на счету Пьер-Люка Дюбуа, по два очка записали в свой актив Джейкоб Чикран, Мартин Фехервари, Брэндон Дьюхейм, Мэтт Рой, Тейлор Рэддиш и Расмус Сандин, ещё восемь хоккеистов «Вашингтона» набрали по одному очку.

Капитан гостей Александр Овечкин вошёл в число трёх полевых игроков «Кэпиталз», не набравших в этой игре ни одного очка.Также не отличились нападающие Ник Дауд и Ларс Эллер.

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