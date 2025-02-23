В НХЛ обновили дату, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:8) назвали новую дату, когда российский форвард и капитан гостей Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках. Отметим, Александр не отметился результативными действиями в этой встрече.

Так, после данной встречи средний показатель Овечкина по голам за матч в текущем сезоне составляет 0,65. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 16 апреля во время выездного матча с «Нью-Йорк Айлендерс».

В среднем за карьеру количество голов за матч у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки лишь в первой игре следующего сезона регулярки.

На данный момент отставание от рекорда составляет 15 заброшенных шайб.

Главные рекорды Александра Овечкина: