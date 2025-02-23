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В НХЛ обновили дату, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

В НХЛ обновили дату, когда Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:8) назвали новую дату, когда российский форвард и капитан гостей Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках. Отметим, Александр не отметился результативными действиями в этой встрече.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Манджапане, Сандин) – 05:13     1:1 Летанг (Малкин, Томасино) – 18:21 (pp)     1:2 Фехервари (Дьюхейм, Рэддиш) – 21:10     2:2 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 26:36     2:3 Чикран (Дюбуа, Макмайкл) – 30:38     2:4 Чикран (Дюбуа, ван Римсдайк) – 34:17     2:5 Протас (Сандин, Карлсон) – 34:25     2:6 Уилсон (Фехервари, Рой) – 38:05     2:7 Строум (Рэддиш, Дюбуа) – 53:11 (pp)     3:7 Хайнен (Томасино, Хейз) – 54:22     3:8 Дьюхейм (Рой) – 57:19    

Так, после данной встречи средний показатель Овечкина по голам за матч в текущем сезоне составляет 0,65. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 16 апреля во время выездного матча с «Нью-Йорк Айлендерс».

В среднем за карьеру количество голов за матч у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки лишь в первой игре следующего сезона регулярки.

На данный момент отставание от рекорда составляет 15 заброшенных шайб.

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