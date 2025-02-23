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«Рейнджерс» разгромно проиграли «Баффало» в матче с 10 голами. У Панарина — ассист

В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Разгромную победу со счётом 7:2 одержали за хозяева.

В составе победителей голами отметились Джек Куинн, Расмус Далин (2+1), Тейдж Томпсон (2+1), Райан Маклауд (дубль) и Хенри Йокихарью.

У гостей забивали Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. Российский форвард Артемий Панарин завершил встречу с результативной передачей. Голкипера Игоря Шестёркина заменили после пяти пропущенных шайб за один период матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующей встрече «Баффало» сыграет дома с «Анахайм Дакс» 26 февраля. «Рейнджерс» проведут выездную встречу с «Питтсбург Пингвинз» сегодня, 23 февраля.

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