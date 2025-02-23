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Баффало Сэйбрз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 23 февраля 2025, счёт 8:2, регулярный чемпионат НХЛ

«Рейнджерс» разгромно проиграли «Баффало» в матче с 10 голами. У Панарина — ассист
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В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Разгромную победу со счётом 7:2 одержали за хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Куинн – 01:46     2:0 Далин (Гринвей) – 11:58     3:0 Томпсон (Петерка) – 15:32     4:0 Маклауд (Далин, Цукер) – 17:33     5:0 Далин (Томпсон, Цукер) – 18:21 (pp)     5:1 Крайдер – 25:29 (pp)     5:2 Зибанеджад (Фокс, Миллер) – 31:25     6:2 Томпсон (Кулих) – 43:47     7:2 Маклауд (Цукер, Пауэр) – 45:40     8:2 Йокихарью (Бенсон, Гилберт) – 59:24    

В составе победителей голами отметились Джек Куинн, Расмус Далин (2+1), Тейдж Томпсон (2+1), Райан Маклауд (дубль) и Хенри Йокихарью.

У гостей забивали Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. Российский форвард Артемий Панарин завершил встречу с результативной передачей. Голкипера Игоря Шестёркина заменили после пяти пропущенных шайб за один период матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующей встрече «Баффало» сыграет дома с «Анахайм Дакс» 26 февраля. «Рейнджерс» проведут выездную встречу с «Питтсбург Пингвинз» сегодня, 23 февраля.

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