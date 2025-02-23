Фанаты «Питтсбурга» свистом и аплодисментами встретили ролик о погоне Овечкина за Гретцки

Болельщики и поклонники «Питтсбург Пингвинз» свистом и аплодисментами встретили ролик о погоне 39-летнего капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за легендарным снайперким рекордом Уэйна Гретцки. Об этом сообщает журналист Бэйли Джонсон в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, когда на видеоэкране в Питтсбурге показали погоню Овечкина за Гретцки, на трибунах раздавались, как овации, так и освистывания. Отмечается, что было больше аплодисментов, чем свистов.

Напомним, встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:3. Сам Овечкин в этой встрече голами не отличился. На данный момент его отставание от рекорда Гретцки составляет 15 заброшенных шайб.

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Главные рекорды Александра Овечкина: