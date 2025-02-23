20 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Сиэтлом»

В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Сиэтл Кракен». Победа со счётом 2:1 осталась за «Сиэтлом».

Ворота «Флориды» в этом матче защищал 36-летний российский вратарь Сергей Бобровский, на счету которого 20 отражённых бросков из 22 в створ ворот (90,91%). Заброшенные шайбы гостей на счету Каапо Какко и Джареда Макканна, в составе «Пантерз» отличился Ээту Луостаринен.

«Флорида» с 71 очком в 58 матчах занимает второе место в Восточной конференции, «Сиэтл» набрал 54 очка в 58 играх и находится на 13-й строчке таблицы Запада.