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Флорида Пантерз — Сиэтл Кракен, результат матча 23 февраля 2024, счет 1:2, НХЛ 2024-2025

20 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Сиэтлом»
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В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Сиэтл Кракен». Победа со счётом 2:1 осталась за «Сиэтлом».

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Какко (Бенирс, Райт) – 06:32 (pp)     1:1 Луостаринен (Лунделль, Миккола) – 31:37     1:2 Макканн (Ларссон, Райт) – 47:03    

Ворота «Флориды» в этом матче защищал 36-летний российский вратарь Сергей Бобровский, на счету которого 20 отражённых бросков из 22 в створ ворот (90,91%). Заброшенные шайбы гостей на счету Каапо Какко и Джареда Макканна, в составе «Пантерз» отличился Ээту Луостаринен.

«Флорида» с 71 очком в 58 матчах занимает второе место в Восточной конференции, «Сиэтл» набрал 54 очка в 58 играх и находится на 13-й строчке таблицы Запада.

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