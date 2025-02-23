Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Даллас Старз». Победу со счётом 4:2 одержали за гости.

В составе победителей голами отметились Томас Харли, Мэтт Дюшейн и Уайатт Джонстон (1+1), а также заброшенная шайба на счету россиянина Евгения Дадонова. Российский защитник Илья Любушкин завершил встречу без результативных действий. У гостей дубль оформил Джек Хьюз.

В следующей встрече «Дэвилз» сыграют в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 24 февраля. «Даллас» встретится на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» также 24 февраля.

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