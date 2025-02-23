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Нью-Джерси Дэвилз — Даллас Старз, результат матча 23 февраля 2025, счёт 2:4, регулярный чемпионат НХЛ

Шайба Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
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В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Даллас Старз». Победу со счётом 4:2 одержали за гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дадонов (Дамба, Бурк) – 03:58     0:2 Харли (Дюшейн, Джонстон) – 05:44 (pp)     1:2 Хьюз (Хэмилтон, Братт) – 50:00 (pp)     1:3 Дюшейн (Бенн) – 50:35     2:3 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 51:40     2:4 Джонстон – 59:51 (sh)    

В составе победителей голами отметились Томас Харли, Мэтт Дюшейн и Уайатт Джонстон (1+1), а также заброшенная шайба на счету россиянина Евгения Дадонова. Российский защитник Илья Любушкин завершил встречу без результативных действий. У гостей дубль оформил Джек Хьюз.

В следующей встрече «Дэвилз» сыграют в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 24 февраля. «Даллас» встретится на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» также 24 февраля.

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