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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал разгромную победу над «Питтсбургом»

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал разгромную победу над «Питтсбургом»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о разгромной победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (8:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Манджапане, Сандин) – 05:13     1:1 Летанг (Малкин, Томасино) – 18:21 (pp)     1:2 Фехервари (Дьюхейм, Рэддиш) – 21:10     2:2 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 26:36     2:3 Чикран (Дюбуа, Макмайкл) – 30:38     2:4 Чикран (Дюбуа, ван Римсдайк) – 34:17     2:5 Протас (Сандин, Карлсон) – 34:25     2:6 Уилсон (Фехервари, Рой) – 38:05     2:7 Строум (Рэддиш, Дюбуа) – 53:11 (pp)     3:7 Хайнен (Томасино, Хейз) – 54:22     3:8 Дьюхейм (Рой) – 57:19    

«Ситуация на льду была напряжённой долгое время. Потом всё перевернулось. Я отдаю должное нашим парням в этот вечер, потому что нам было очень сложно и ребятам пришлось побороться. В середине второго периода мы смогли перевернуть ситуацию», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, несмотря на восемь заброшенных шайб, лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.

«Вашингтон» набрал 82 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции с 82 очками. В ближайшей игре «Кэпиталз» сегодня, 23 февраля, примут дома «Эдмонтон Ойлерз».

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