Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал разгромную победу над «Питтсбургом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о разгромной победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (8:3).

«Ситуация на льду была напряжённой долгое время. Потом всё перевернулось. Я отдаю должное нашим парням в этот вечер, потому что нам было очень сложно и ребятам пришлось побороться. В середине второго периода мы смогли перевернуть ситуацию», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, несмотря на восемь заброшенных шайб, лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.

«Вашингтон» набрал 82 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции с 82 очками. В ближайшей игре «Кэпиталз» сегодня, 23 февраля, примут дома «Эдмонтон Ойлерз».