Две передачи Воронкова и ассист Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго»
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В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» добился уверенной победы над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Джонсон (Силлинджер, Веренски) – 04:10 2:0 Джонсон (Веренски, Воронков) – 21:12 (pp) 2:1 Смит (Власик, Назар) – 24:53 (pp) 3:1 Матейчук – 32:42 4:1 Веренски (Дженнер) – 53:51 5:1 Фантилли (Марченко, Воронков) – 54:44
Дублем в составе победителей отметился Кент Джонсон. Ещё по шайбе забросили Дентон Матейчук, Зак Веренски и Адам Фантилли. В составе «Чикаго» единственный гол на счету Крэйга Смита.
Двумя результативными передачами в этой встрече отметился российский нападающий «жакетов» Дмитрий Воронков. Ещё один ассист на счету его одноклубника и соотечественника Кирилла Марченко.
«Блю Джекетс» набрали 62 очка и занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Блэкхоукс» остались с 41 очком и замыкают таблицу Центрального дивизиона.
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