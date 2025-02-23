Две передачи Воронкова и ассист Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго»

В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» добился уверенной победы над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:1.

Дублем в составе победителей отметился Кент Джонсон. Ещё по шайбе забросили Дентон Матейчук, Зак Веренски и Адам Фантилли. В составе «Чикаго» единственный гол на счету Крэйга Смита.

Двумя результативными передачами в этой встрече отметился российский нападающий «жакетов» Дмитрий Воронков. Ещё один ассист на счету его одноклубника и соотечественника Кирилла Марченко.

«Блю Джекетс» набрали 62 очка и занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Блэкхоукс» остались с 41 очком и замыкают таблицу Центрального дивизиона.