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Сент-Луис Блюз — Виннипег Джетс, результат матча 23 февраля 2024, счет 3:4 Б, НХЛ 2024-2025

Гол и две передачи Бучневича не помогли «Сент-Луису» обыграть дома «Виннипег»
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В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» (3:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Перфетти, Наместников) – 04:58     1:1 Томас (Бучневич) – 15:34     1:2 Виларди (Шайфли, Миллер) – 31:01     2:2 Томас (Бучневич, Фаулер) – 40:16     3:2 Бучневич (Томас, Сундквист) – 57:10 (pp)     3:3 Виларди (Коннор, Перфетти) – 59:32     3:4 Коннор – 65:00    

Дублем в составе хозяев отметился Роберт Томас. Ещё один гол на счету Павла Бучневича. У «Джетс» дубль на счету Габриэля Виларди. Ещё одну шайбу забросил Николай Элерс.

На счету Бучневича в этой встрече также две результативные передачи. Также ассист сделал российский форвард «Виннипега» Владислав Наместников.

«Виннипег» набрал 83 очка и лидирует не только в Западной конференции, но и во всей НХЛ. «Сент-Луис» занимает шестое место в Центральном дивизионе с 56 очками.

Турнирная таблица НХЛ
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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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