Гол и две передачи Бучневича не помогли «Сент-Луису» обыграть дома «Виннипег»
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В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» (3:4 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Перфетти, Наместников) – 04:58 1:1 Томас (Бучневич) – 15:34 1:2 Виларди (Шайфли, Миллер) – 31:01 2:2 Томас (Бучневич, Фаулер) – 40:16 3:2 Бучневич (Томас, Сундквист) – 57:10 (pp) 3:3 Виларди (Коннор, Перфетти) – 59:32 3:4 Коннор – 65:00
Дублем в составе хозяев отметился Роберт Томас. Ещё один гол на счету Павла Бучневича. У «Джетс» дубль на счету Габриэля Виларди. Ещё одну шайбу забросил Николай Элерс.
На счету Бучневича в этой встрече также две результативные передачи. Также ассист сделал российский форвард «Виннипега» Владислав Наместников.
«Виннипег» набрал 83 очка и лидирует не только в Западной конференции, но и во всей НХЛ. «Сент-Луис» занимает шестое место в Центральном дивизионе с 56 очками.
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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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