Гол и две передачи Бучневича не помогли «Сент-Луису» обыграть дома «Виннипег»

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» (3:4 Б).

Дублем в составе хозяев отметился Роберт Томас. Ещё один гол на счету Павла Бучневича. У «Джетс» дубль на счету Габриэля Виларди. Ещё одну шайбу забросил Николай Элерс.

На счету Бучневича в этой встрече также две результативные передачи. Также ассист сделал российский форвард «Виннипега» Владислав Наместников.

«Виннипег» набрал 83 очка и лидирует не только в Западной конференции, но и во всей НХЛ. «Сент-Луис» занимает шестое место в Центральном дивизионе с 56 очками.

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