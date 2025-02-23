Матвей Мичков признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).
По итогам встречи НХЛ признала 20-летнего Мичкова первой звездой матча.
Звание второй звезды досталось форварду «Флайерз» Оуэну Типпетту, на счету которого дубль. Третьей звездой признали ещё одного нападающего «Филадельфии» Шона Кутюрье, отметившегося голом и двумя ассистами.
Всего в нынешнем сезоне на счету Мичкова 39 (17+22) очков в 56 матчах. Он занимает третье место в гонке бомбардиров нынешнего сезона среди новичков после Лэйна Хатсона (41) и Маклина Селебрини (40).
«Филадельфия» набрала 57 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 57 очками.
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