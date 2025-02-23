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Матвей Мичков признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»

Матвей Мичков признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Мичков (Лотон, Замула) – 02:07     1:1 Клингберг (Эмберсон, Браун) – 07:06     1:2 Драйзайтль (Савуа, Клингберг) – 09:31     2:2 Типпетт – 21:45     3:2 Кутюрье (Мичков) – 27:13     3:3 Экхольм (Драйзайтль) – 28:34     4:3 Типпетт (Мичков, Кутюрье) – 32:26     5:3 Кузьменко (Конечны, Ристолайнен) – 35:37 (pp)     6:3 Ристолайнен (Кутюрье) – 56:58    

По итогам встречи НХЛ признала 20-летнего Мичкова первой звездой матча.

Звание второй звезды досталось форварду «Флайерз» Оуэну Типпетту, на счету которого дубль. Третьей звездой признали ещё одного нападающего «Филадельфии» Шона Кутюрье, отметившегося голом и двумя ассистами.

Всего в нынешнем сезоне на счету Мичкова 39 (17+22) очков в 56 матчах. Он занимает третье место в гонке бомбардиров нынешнего сезона среди новичков после Лэйна Хатсона (41) и Маклина Селебрини (40).

«Филадельфия» набрала 57 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 57 очками.

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