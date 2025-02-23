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Владислав Наместников выступил с заявлением после нового контракта с «Виннипегом»

Владислав Наместников выступил с заявлением после нового контракта с «Виннипегом»
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Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» вчера, 22 февраля, объявил о продлении контракта на два года с российским нападающим Владиславом Наместниковым. После данного события россиян выступил с комментарием.

«Мне нравится Виннипег. С тех пор, как я сюда приехал, мне нравятся все моменты. Я хотел что-то сделать, и это получилось довольно быстро, так что я рад, что мы смогли всё решить», — приводит слова российского хоккеиста журналист Митчелл Клинтон в соцсетях.

Напомним, новый контракт Владислава вступит в силу со следующего сезона, годовая зарплата форварда составит $ 3 млн. Наместников выступает за «Виннипег» с 2023 года, в текущем сезоне он провёл 52 матча и набрал 29 (10+19) очков.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

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