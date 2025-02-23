Гол Свечникова и 17 сейвов Кочеткова не спасли «Каролину» от поражения в Торонто

В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» со счётом 6:3.

В составе хозяев дубль на счету Понтуса Хольмберга. Ещё по шайбе забросили Алекс Стивз, Давид Кемпф, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. У гостей отличились Шейн Гостисбер, Андрей Свечников и Джейккоб Славин.

Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков отметился в этой встрече 17-ю отражёнными бросками.

«Торонто» набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Каролина» осталась с 70 очками и идёт второй в Столичном дивизионе.