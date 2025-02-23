Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Свечникова и 17 сейвов Кочеткова не спасли «Каролину» от поражения в Торонто

Гол Свечникова и 17 сейвов Кочеткова не спасли «Каролину» от поражения в Торонто
Комментарии

В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Стивз (Таварес) – 02:50     2:0 Хольмберг – 03:29     3:0 Кемпф (Лоренц, Стивз) – 06:39     4:0 Таварес (Нюландер, Хольмберг) – 15:06     4:1 Гостисбер (Ахо, Свечников) – 52:25     4:2 Свечников (Рантанен, Гостисбер) – 54:46     4:3 Славин (Стаал, Бёрнс) – 55:06     5:3 Мэттьюс (Танев) – 58:37     6:3 Хольмберг (Нюландер) – 59:40    

В составе хозяев дубль на счету Понтуса Хольмберга. Ещё по шайбе забросили Алекс Стивз, Давид Кемпф, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. У гостей отличились Шейн Гостисбер, Андрей Свечников и Джейккоб Славин.

Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков отметился в этой встрече 17-ю отражёнными бросками.

«Торонто» набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Каролина» осталась с 70 очками и идёт второй в Столичном дивизионе.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Пять хоккеистов из России вошли в топ-25 игроков НХЛ XXI века по версии Daily Faceoff
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android