Гол Свечникова и 17 сейвов Кочеткова не спасли «Каролину» от поражения в Торонто
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В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Стивз (Таварес) – 02:50 2:0 Хольмберг – 03:29 3:0 Кемпф (Лоренц, Стивз) – 06:39 4:0 Таварес (Нюландер, Хольмберг) – 15:06 4:1 Гостисбер (Ахо, Свечников) – 52:25 4:2 Свечников (Рантанен, Гостисбер) – 54:46 4:3 Славин (Стаал, Бёрнс) – 55:06 5:3 Мэттьюс (Танев) – 58:37 6:3 Хольмберг (Нюландер) – 59:40
В составе хозяев дубль на счету Понтуса Хольмберга. Ещё по шайбе забросили Алекс Стивз, Давид Кемпф, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. У гостей отличились Шейн Гостисбер, Андрей Свечников и Джейккоб Славин.
Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков отметился в этой встрече 17-ю отражёнными бросками.
«Торонто» набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Каролина» осталась с 70 очками и идёт второй в Столичном дивизионе.
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