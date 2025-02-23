Пётр Кочетков пропустил три шайбы после четырёх бросков в матче с «Торонто»

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков крайне неудачно начал выездной матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:6), который прошёл сегодня, 23 февраля.

Хозяева повели 4:0 уже в первом периоде, а россиянин пропустил первые три шайбы после четырёх бросков по своим воротам.

Тем не менее, тренерский штаб «ураганов» принял решение не менять Кочеткова, и оно в итоге себя оправдало — за всю оставшуюся игру Пётр не пропустил ни одной шайбы.

Всего в нынешнем сезоне на счету 25-летнего Кочеткова 35 матчей за «Каролину», в которых он отражал 90,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,55 и одном шат-ауте. Его команда занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 70 очками.