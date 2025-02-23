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Пётр Кочетков пропустил три шайбы после четырёх бросков в матче с «Торонто»

Пётр Кочетков пропустил три шайбы после четырёх бросков в матче с «Торонто»
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков крайне неудачно начал выездной матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:6), который прошёл сегодня, 23 февраля.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Стивз (Таварес) – 02:50     2:0 Хольмберг – 03:29     3:0 Кемпф (Лоренц, Стивз) – 06:39     4:0 Таварес (Нюландер, Хольмберг) – 15:06     4:1 Гостисбер (Ахо, Свечников) – 52:25     4:2 Свечников (Рантанен, Гостисбер) – 54:46     4:3 Славин (Стаал, Бёрнс) – 55:06     5:3 Мэттьюс (Танев) – 58:37     6:3 Хольмберг (Нюландер) – 59:40    

Хозяева повели 4:0 уже в первом периоде, а россиянин пропустил первые три шайбы после четырёх бросков по своим воротам.

Тем не менее, тренерский штаб «ураганов» принял решение не менять Кочеткова, и оно в итоге себя оправдало — за всю оставшуюся игру Пётр не пропустил ни одной шайбы.

Всего в нынешнем сезоне на счету 25-летнего Кочеткова 35 матчей за «Каролину», в которых он отражал 90,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,55 и одном шат-ауте. Его команда занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 70 очками.

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