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Стало известно место проведения и дата церемонии драфта НХЛ 2025 года

Стало известно место проведения и дата церемонии драфта НХЛ 2025 года
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Драфт НХЛ 2025 года пройдёт в Лос-Анджелесе 27-28 июня, сообщает официальный сайт лиги.

Это будет второй раз в истории, когда Лос-Анджелес примет мероприятие, однако сообщается, что в этот раз топ-проспекты приедут вместе с болельщиками и СМИ, а руководители команд НХЛ, скауты и тренеры будут участвовать виртуально.

Отметим, что основным фаворитом предстоящего драфта является защитник Мэттью Шефер из «Эри Оттерс», выступающего в хоккейной лиге Онтарио (OHL). Ожидается, что конкуренцию ему составят форвард Джеймс Хэгенс из Бостонского колледжа, нападающий Майкл Миса из «Сагино Спирит» (OHL) и ещё один игрок атаки Портер Мартон из «Брамптон Стилхэдс» (OHL).

Отметим, что ранее Лос-Анджелес принимал драфт НХЛ в 2010 году.

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