Овечкин в матче с «Питтсбургом» провёл смену длинною в 4 минуты и 43 секунды

В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победа со счётом 8:3 осталась за «Вашингтоном».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по ходу встречи провёл на редкость длительную смену, продолжительностью в 4 минуты и 43 секунды.

Напомним, по ходу данной игры российский звёздный форвард не сумел забить шайбу или отдать результативную передачу. Он закончил игре с показателем полезности +1. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайпером НХЛ на текущий момент составляет 15 шайб.

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