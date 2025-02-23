Лавиолетт высказался об игре Шестёркина, пропустившего пять шайб за период от «Баффало»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт ответил на вопрос о неудачной игре российского голкипера своей команды Игоря Шестёркина в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:8), в котором он был заменён после пяти пропущенных шайб в первом периоде.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Куинн – 01:46 2:0 Далин (Гринвей) – 11:58 3:0 Томпсон (Петерка) – 15:32 4:0 Маклауд (Далин, Цукер) – 17:33 5:0 Далин (Томпсон, Цукер) – 18:21 (pp) 5:1 Крайдер – 25:29 (pp) 5:2 Зибанеджад (Фокс, Миллер) – 31:25 6:2 Томпсон (Кулих) – 43:47 7:2 Маклауд (Цукер, Пауэр) – 45:40 8:2 Йокихарью (Бенсон, Гилберт) – 59:24
«Нет смысла говорить о каком-то конкретном человеке на этой встрече. Мы не были хороши как команда. Мы получили то, что заслужили», — приводит слова Лавиолетта журналистка издания New York Post Молли Уокер в социальных сетях.
В текущем регулярном чемпионате на счету 29-летнего Шестёркина 40 матчей за «синерубашечников», в которых он отражал 90,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,98 и трёх шат-аутах.
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