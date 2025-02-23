Лавиолетт высказался об игре Шестёркина, пропустившего пять шайб за период от «Баффало»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт ответил на вопрос о неудачной игре российского голкипера своей команды Игоря Шестёркина в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:8), в котором он был заменён после пяти пропущенных шайб в первом периоде.

«Нет смысла говорить о каком-то конкретном человеке на этой встрече. Мы не были хороши как команда. Мы получили то, что заслужили», — приводит слова Лавиолетта журналистка издания New York Post Молли Уокер в социальных сетях.

В текущем регулярном чемпионате на счету 29-летнего Шестёркина 40 матчей за «синерубашечников», в которых он отражал 90,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,98 и трёх шат-аутах.