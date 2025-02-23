Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Виннипег» установил рекорд франшизы по количеству побед подряд

«Виннипег» установил рекорд франшизы по количеству побед подряд
Комментарии

Сегодня, 23 февраля, «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (4:3 Б) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Перфетти, Наместников) – 04:58     1:1 Томас (Бучневич) – 15:34     1:2 Виларди (Шайфли, Миллер) – 31:01     2:2 Томас (Бучневич, Фаулер) – 40:16     3:2 Бучневич (Томас, Сундквист) – 57:10 (pp)     3:3 Виларди (Коннор, Перфетти) – 59:32     3:4 Коннор – 65:00    

Таким образом, эта победа стала девятой подряд для канадского коллектива. Это рекордная победная серия в истории франшизы «Виннипег Джетс» / «Атланта Трэшерз».

Отметим, что «Джетс» смогли добиться победы над «Блюз», сравняв счёт за 28 секунд до окончания третьего периода усилиями Габриэля Виларди, оформившего в этой встрече дубль. Это первая победа команды в серии буллитов на протяжении этой девятиматчевой победной серии.

«Виннипег» набрал 83 очка и лидирует не только в Западной конференции, но и во всей НХЛ. В ближайшей игре «Джетс» 25 февраля примут дома «Сан-Хосе Шаркс».

Материалы по теме
Владислав Наместников выступил с заявлением после нового контракта с «Виннипегом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android