«Виннипег» установил рекорд франшизы по количеству побед подряд
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Сегодня, 23 февраля, «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (4:3 Б) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Перфетти, Наместников) – 04:58 1:1 Томас (Бучневич) – 15:34 1:2 Виларди (Шайфли, Миллер) – 31:01 2:2 Томас (Бучневич, Фаулер) – 40:16 3:2 Бучневич (Томас, Сундквист) – 57:10 (pp) 3:3 Виларди (Коннор, Перфетти) – 59:32 3:4 Коннор – 65:00
Таким образом, эта победа стала девятой подряд для канадского коллектива. Это рекордная победная серия в истории франшизы «Виннипег Джетс» / «Атланта Трэшерз».
Отметим, что «Джетс» смогли добиться победы над «Блюз», сравняв счёт за 28 секунд до окончания третьего периода усилиями Габриэля Виларди, оформившего в этой встрече дубль. Это первая победа команды в серии буллитов на протяжении этой девятиматчевой победной серии.
«Виннипег» набрал 83 очка и лидирует не только в Западной конференции, но и во всей НХЛ. В ближайшей игре «Джетс» 25 февраля примут дома «Сан-Хосе Шаркс».
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