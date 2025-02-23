«Виннипег» установил рекорд франшизы по количеству побед подряд

Сегодня, 23 февраля, «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (4:3 Б) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, эта победа стала девятой подряд для канадского коллектива. Это рекордная победная серия в истории франшизы «Виннипег Джетс» / «Атланта Трэшерз».

Отметим, что «Джетс» смогли добиться победы над «Блюз», сравняв счёт за 28 секунд до окончания третьего периода усилиями Габриэля Виларди, оформившего в этой встрече дубль. Это первая победа команды в серии буллитов на протяжении этой девятиматчевой победной серии.

«Виннипег» набрал 83 очка и лидирует не только в Западной конференции, но и во всей НХЛ. В ближайшей игре «Джетс» 25 февраля примут дома «Сан-Хосе Шаркс».