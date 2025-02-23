Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер: «Каролина» сделал Рантанену предложение на $ 100 млн во время Турнира 4-х наций

Инсайдер: «Каролина» сделал Рантанену предложение на $ 100 млн во время Турнира 4-х наций
Комментарии

«Каролина Харрикейнз» во время завершившегося 21 февраля Турнира четырёх наций предложила долгосрочный контракт финскому нападающему Микко Рантанену, который ранее перешёл в стан «ураганов» из «Колорадо Эвеланш» в результате обмена. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet.

По информации Фридмана, «Харрикейнз» предложили финну «9-значную сумму», которая означает минимум $ 100 млн. Инсайдер добавил, что Рантанену всё ещё нужно время, чтобы осознать произошедшее, и пока он не дал однозначного ответа. Другие команды также ждут его решения.

После своего громкого перехода в «Каролину» 28-летний Рантанен провёл семь матчей в регулярке НХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Материалы по теме
Инсайдер НХЛ: Рантанен вновь может быть обменян в текущем сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android