Инсайдер: «Каролина» сделал Рантанену предложение на $ 100 млн во время Турнира 4-х наций

«Каролина Харрикейнз» во время завершившегося 21 февраля Турнира четырёх наций предложила долгосрочный контракт финскому нападающему Микко Рантанену, который ранее перешёл в стан «ураганов» из «Колорадо Эвеланш» в результате обмена. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet.

По информации Фридмана, «Харрикейнз» предложили финну «9-значную сумму», которая означает минимум $ 100 млн. Инсайдер добавил, что Рантанену всё ещё нужно время, чтобы осознать произошедшее, и пока он не дал однозначного ответа. Другие команды также ждут его решения.

После своего громкого перехода в «Каролину» 28-летний Рантанен провёл семь матчей в регулярке НХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка.