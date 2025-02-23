Главный тренер «Сент-Луиса» отметил игру Бучневича и Томаса в матче с «Виннипегом»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери высказался об игре своих нападающих Павла Бучневича и Роберта Томаса в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:4 Б). Россиянин отметился голом и двумя передачами, канадец — дублем и ассистом.

«Я думаю, что у этого звена была действительно хорошая неделя тренировок. Они тренировались очень усердно все три дня. Они вложились в тренировки и были вознаграждены тем, как хорошо они сыграли сегодня вечером», — приводит слова Монтгомери журналист The Athletic Джереми Рутерфорд в социальных сетях.

Всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего Бучневича 37 (12+25) очков в 55 матчах. 25-летний Томас провёл 45 игр, в которых отметился 44 (15+29) баллами.