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Лос-Анджелес Кингз — Юта, результат матча 23 февраля 2024, счет 5:3, НХЛ 2024-2025

Хет-трик Баррета Хэйтона не спас «Юту» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
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В Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» сломил сопротивление «Юты» (5:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 3
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Хэйтон (Шмальц, Гюнтер) – 07:54 (pp)     1:1 Даути (Фиала, Эдмундсон) – 08:22     1:2 Хэйтон (Шмальц, Келлер) – 25:50 (pp)     2:2 Фиала (Копитар, Даути) – 27:59 (pp)     3:2 Лаферрье (Даути, Эдмундсон) – 36:10     4:2 Льюис (Спенс, Дано) – 49:41     4:3 Хэйтон (Карконе, Дурзи) – 51:00     5:3 Андерсон (Дано) – 58:30    

Шайбами в составе победителей отметились Дрю Даути, Кевин Фиала, Алекс Лаферрье, Тревор Льюис и Майки Андерсон. В составе «Юты» хет-трик на счету Баррета Хэйтона, забросившего по шайбе в каждом из периодов.

Сразу три игрока «Кингз» отметились двумя результативными передачами: Дрю Даути, Джоэль Эдмундсон и Филлип Дано.

«Лос-Анджелес» набрал 67 очков и занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Юта» осталась с 57 баллами и идёт пятой в Центральном дивизионе.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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