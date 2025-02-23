Хет-трик Баррета Хэйтона не спас «Юту» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» сломил сопротивление «Юты» (5:3).

Шайбами в составе победителей отметились Дрю Даути, Кевин Фиала, Алекс Лаферрье, Тревор Льюис и Майки Андерсон. В составе «Юты» хет-трик на счету Баррета Хэйтона, забросившего по шайбе в каждом из периодов.

Сразу три игрока «Кингз» отметились двумя результативными передачами: Дрю Даути, Джоэль Эдмундсон и Филлип Дано.

«Лос-Анджелес» набрал 67 очков и занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Юта» осталась с 57 баллами и идёт пятой в Центральном дивизионе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.