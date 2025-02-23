Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ: Мэттью Ткачук может пропустить остаток сезона из-за травмы

Инсайдер НХЛ: Мэттью Ткачук может пропустить остаток сезона из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист TVA Sports Рено Лавуа заявил, что нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук может пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной в матче за сборную США на Турнире четырёх наций. Американский форвард не смог доиграть финальный матч турнира с Канадой (2:3 ОТ) и не сыграл в первом матче «Флориды» с «Сиэтлом» (1:2) после перерыва. Ткачук в ближайшее время пройдёт углубленное медицинское обследование, по итогам которого будет опеределён срок его восстановления.

«В клубе ждут важных медицинских результатов. Слышал, что его сезон может быть окончен, конечно мы не хотим этого, но есть некоторые опасения на этот счёт», — сказал журналист в эфире TVA Sports.

В текущем сезоне Ткачук провёл 52 матча за «Флориду», в которых набрал 57 (22+35) очков.

Материалы по теме
«Настало наше время». Мэттью Ткачук — о драках с Канадой на первых секундах матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android