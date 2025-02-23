Инсайдер НХЛ: Мэттью Ткачук может пропустить остаток сезона из-за травмы

Журналист TVA Sports Рено Лавуа заявил, что нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук может пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной в матче за сборную США на Турнире четырёх наций. Американский форвард не смог доиграть финальный матч турнира с Канадой (2:3 ОТ) и не сыграл в первом матче «Флориды» с «Сиэтлом» (1:2) после перерыва. Ткачук в ближайшее время пройдёт углубленное медицинское обследование, по итогам которого будет опеределён срок его восстановления.

«В клубе ждут важных медицинских результатов. Слышал, что его сезон может быть окончен, конечно мы не хотим этого, но есть некоторые опасения на этот счёт», — сказал журналист в эфире TVA Sports.

В текущем сезоне Ткачук провёл 52 матча за «Флориду», в которых набрал 57 (22+35) очков.