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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 февраля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 февраля
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23 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дебринкэт (Копп, Тарасенко) – 07:54     2:0 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 25:41 (pp)     2:1 Хиностроза (Болди) – 28:05 (pp)     3:1 Рэймонд (Ларкин, Кейн) – 40:22 (pp)     3:2 Болди (Юханссон, Годро) – 53:07     3:3 Фолиньо (Росси, Юханссон) – 58:29     3:4 Росси (Эрикссон Эк) – 63:35    

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:3. Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голом и двумя передачами, российский нападающий Андрей Кузьменко забросил дебютную шайбу за «Флайерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Мичков (Лотон, Замула) – 02:07     1:1 Клингберг (Эмберсон, Браун) – 07:06     1:2 Драйзайтль (Савуа, Клингберг) – 09:31     2:2 Типпетт – 21:45     3:2 Кутюрье (Мичков) – 27:13     3:3 Экхольм (Драйзайтль) – 28:34     4:3 Типпетт (Мичков, Кутюрье) – 32:26     5:3 Кузьменко (Конечны, Ристолайнен) – 35:37 (pp)     6:3 Ристолайнен (Кутюрье) – 57:01    

В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победа со счётом 8:3 осталась за «Вашингтоном». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативными действями, несмотря на большое количество голов столичного клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Манджапане, Сандин) – 05:13     1:1 Летанг (Малкин, Томасино) – 18:21 (pp)     1:2 Фехервари (Дьюхейм, Рэддиш) – 21:10     2:2 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 26:36     2:3 Чикран (Дюбуа, Макмайкл) – 30:38     2:4 Чикран (Дюбуа, ван Римсдайк) – 34:17     2:5 Протас (Сандин, Карлсон) – 34:25     2:6 Уилсон (Фехервари, Рой) – 38:05     2:7 Строум (Рэддиш, Дюбуа) – 53:11 (pp)     3:7 Хайнен (Томасино, Хейз) – 54:22     3:8 Дьюхейм (Рой) – 57:19    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Куинн – 01:46     2:0 Далин (Гринвей) – 11:58     3:0 Томпсон (Петерка) – 15:32     4:0 Маклауд (Далин, Цукер) – 17:33     5:0 Далин (Томпсон, Цукер) – 18:21 (pp)     5:1 Крайдер – 25:29 (pp)     5:2 Зибанеджад (Фокс, Миллер) – 31:25     6:2 Томпсон (Кулих) – 43:47     7:2 Маклауд (Цукер, Пауэр) – 45:40     8:2 Йокихарью (Бенсон, Гилберт) – 59:24    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Малински (Друен, Пярссинен) – 21:15     1:1 Бэррон (Сиссонс, Смит) – 21:45     2:1 Маршессо (Шенн, Йози) – 49:11    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дадонов (Дамба, Бурк) – 03:58     0:2 Харли (Дюшейн, Джонстон) – 05:44 (pp)     1:2 Хьюз (Хэмилтон, Братт) – 50:00 (pp)     1:3 Дюшейн (Бенн) – 50:35     2:3 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 51:40     2:4 Джонстон – 59:51 (sh)    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Какко (Бенирс, Райт) – 06:32 (pp)     1:1 Луостаринен (Лунделль, Миккола) – 31:37     1:2 Макканн (Ларссон, Райт) – 47:03    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Перфетти, Наместников) – 04:58     1:1 Томас (Бучневич) – 15:34     1:2 Виларди (Шайфли, Миллер) – 31:01     2:2 Томас (Бучневич, Фаулер) – 40:16     3:2 Бучневич (Томас, Сундквист) – 57:10 (pp)     3:3 Виларди (Коннор, Перфетти) – 59:32     3:4 Коннор – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер – 02:28     0:2 Кофилд (Джекай, Савар) – 04:28     1:2 Сандерсон (Батерсон, Штюцле) – 13:20 (pp)     2:2 Штюцле – 15:54     2:3 Лайне (Хатсон, Судзуки) – 16:13 (pp)     2:4 Андерсон (Галлахер, Дворак) – 25:14     2:5 Слафковски (Судзуки, Страбл) – 31:32    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Стивз (Таварес) – 02:50     2:0 Хольмберг – 03:29     3:0 Кемпф (Лоренц, Стивз) – 06:39     4:0 Таварес (Нюландер, Хольмберг) – 15:06     4:1 Гостисбер (Ахо, Свечников) – 52:25     4:2 Свечников (Рантанен, Гостисбер) – 54:46     4:3 Славин (Стаал, Бёрнс) – 55:06     5:3 Мэттьюс (Танев) – 58:37     6:3 Хольмберг (Нюландер) – 59:40    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Зеграс (ЛаКомбе, Карлссон) – 17:27     0:2 Ватрано (Гудас, ЛаКомбе) – 19:22     1:2 Линдхольм (Пастрняк, Лорей) – 29:08 (pp)     2:2 Гики (Лорей, Маршан) – 58:49     2:3 Карлссон (Дюмулен, Терри) – 63:39    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Джонсон (Силлинджер, Веренски) – 04:10     2:0 Джонсон (Веренски, Воронков) – 21:12 (pp)     2:1 Смит (Власик, Назар) – 24:53 (pp)     3:1 Матейчук – 32:42     4:1 Веренски (Дженнер, Силлинджер) – 53:51     5:1 Фантилли (Марченко, Воронков) – 54:44    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 3
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Хэйтон (Шмальц, Гюнтер) – 07:54 (pp)     1:1 Даути (Фиала, Эдмундсон) – 08:22     1:2 Хэйтон (Шмальц, Келлер) – 25:50 (pp)     2:2 Фиала (Копитар, Даути) – 27:59 (pp)     3:2 Лаферрье (Даути, Эдмундсон) – 36:10     4:2 Льюис (Спенс, Дано) – 49:41     4:3 Хэйтон (Карконе, Дурзи) – 51:00     5:3 Андерсон (Дано) – 58:30    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Дебраск (Шервуд, Суси) – 26:22     1:1 Барбашёв (Олофссон, Корчак) – 31:02     2:1 Саад (Уайтклауд, Хауден) – 40:18     3:1 Гертл (Хауден, Руа) – 59:28    
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