НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 февраля

23 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:3. Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голом и двумя передачами, российский нападающий Андрей Кузьменко забросил дебютную шайбу за «Флайерз».
В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победа со счётом 8:3 осталась за «Вашингтоном». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативными действями, несмотря на большое количество голов столичного клуба.
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