Игроки «Вашингтона» показали 3-й результат в истории клуба по скорости заброса 2-х шайб

В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победа со счётом 8:3 осталась за «Вашингтоном».

По ходу третьего периода два гола за 8 секунд забросили хоккеисты гостей Джейкоб Чикран и Алексей Протас. Этот результат является третьим в истории франшизы. Ранее игроки «Кэпиталз» забивали два гола за 7 секунд (дважды), а также за 6 секунд (трижды).

Напомним, Александр Овечкин в сегодняшнем матче не сумел забросить шайбу или отдать результативную передачу.

Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»