Игроки «Вашингтона» показали 3-й результат в истории клуба по скорости заброса 2-х шайб
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В ночь с 22 на 23 февраля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победа со счётом 8:3 осталась за «Вашингтоном».
НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Манджапане, Сандин) – 05:13 1:1 Летанг (Малкин, Томасино) – 18:21 (pp) 1:2 Фехервари (Дьюхейм, Рэддиш) – 21:10 2:2 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 26:36 2:3 Чикран (Дюбуа, Макмайкл) – 30:38 2:4 Чикран (Дюбуа, ван Римсдайк) – 34:17 2:5 Протас (Сандин, Карлсон) – 34:25 2:6 Уилсон (Фехервари, Рой) – 38:05 2:7 Строум (Рэддиш, Дюбуа) – 53:11 (pp) 3:7 Хайнен (Томасино, Хейз) – 54:22 3:8 Дьюхейм (Рой) – 57:19
По ходу третьего периода два гола за 8 секунд забросили хоккеисты гостей Джейкоб Чикран и Алексей Протас. Этот результат является третьим в истории франшизы. Ранее игроки «Кэпиталз» забивали два гола за 7 секунд (дважды), а также за 6 секунд (трижды).
Напомним, Александр Овечкин в сегодняшнем матче не сумел забросить шайбу или отдать результативную передачу.
Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»
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