Гол Ивана Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Ванкувер» в домашнем матче

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Голом отметился нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Эта шайба стала первой для россиянина с 15 декабря. Барбашёв получил травму, затем пропустил 10 матчей из-за этого, восстановился, но никак не мог прервать безголевую серию. Победный гол на первой минуте третьего периода забил Брэндон Саад. Единственную шайбу в составе «Ванкувера» забросил Джейк Дебраск.

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«Вегас» одержал третью победу подряд.