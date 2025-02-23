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Вегас Голден Найтс — Ванкувер Кэнакс, результат матча 23 февраля 2025, счёт 3:1, регулярный чемпионат НХЛ

Гол Ивана Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Ванкувер» в домашнем матче
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Дебраск (Шервуд, Суси) – 26:22     1:1 Барбашёв (Олофссон, Корчак) – 31:02     2:1 Саад (Уайтклауд, Хауден) – 40:18     3:1 Гертл (Хауден, Руа) – 59:28    

Голом отметился нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Эта шайба стала первой для россиянина с 15 декабря. Барбашёв получил травму, затем пропустил 10 матчей из-за этого, восстановился, но никак не мог прервать безголевую серию. Победный гол на первой минуте третьего периода забил Брэндон Саад. Единственную шайбу в составе «Ванкувера» забросил Джейк Дебраск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вегас» одержал третью победу подряд.

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