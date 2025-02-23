Мичков занял 5-е место по очкам за первые 56 матчей за «Флайерз» среди игроков до 20 лет

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).

Всего в нынешнем сезоне на счету Мичкова 39 (17+22) очков в 56 матчах. Он занимает третье место в гонке бомбардиров нынешнего сезона среди новичков после Лэйна Хатсона (41) и Маклина Селебрини (40).

Российский форвард занял пятое место по очкам за первые 56 матчей за «Флайерз» среди игроков в возрасте до 20 лет. Больше Мичкова за этот промежуток набирали — Брайан Пропп (48 очков), Билл Барбер (52), Петер Зезель (57) и Эрик Линдрос (69).

По итогам встречи с «Эдмонтоном» НХЛ признала 20-летнего Мичкова первой звездой матча.