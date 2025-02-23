Остон Мэттьюс вышел на второе место по голам в истории «Торонто»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в матче с «Каролиной Харрикейнз» (6:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Стивз (Таварес) – 02:50 2:0 Хольмберг – 03:29 3:0 Кемпф (Лоренц, Стивз) – 06:39 4:0 Таварес (Нюландер, Хольмберг) – 15:06 4:1 Гостисбер (Ахо, Свечников) – 52:25 4:2 Свечников (Рантанен, Гостисбер) – 54:46 4:3 Славин (Стаал, Бёрнс) – 55:06 5:3 Мэттьюс (Танев) – 58:37 6:3 Хольмберг (Нюландер) – 59:40
Мэттьюс вышел на второе место по голам в истории «Торонто», сравнявшись с Дэррилом Ситтлером. Хоккеисты делят второе место с 389 голами за канадский клуб. Рекордсменом по голам за «Мэйпл Лифс» является легендарный шведский нападающий Матс Сундин, на счету которого 420 заброшенных шайб.
В текущем сезоне на счету Мэттьюса 41 матч, в котором американский нападающий набрал 46 очков — забросил 21 шайбу и отдал 25 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Остона 695 очков — забросил 389 шайб и отдал 306 результативных передач.
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