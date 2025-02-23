Остон Мэттьюс вышел на второе место по голам в истории «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в матче с «Каролиной Харрикейнз» (6:3).

Мэттьюс вышел на второе место по голам в истории «Торонто», сравнявшись с Дэррилом Ситтлером. Хоккеисты делят второе место с 389 голами за канадский клуб. Рекордсменом по голам за «Мэйпл Лифс» является легендарный шведский нападающий Матс Сундин, на счету которого 420 заброшенных шайб.

В текущем сезоне на счету Мэттьюса 41 матч, в котором американский нападающий набрал 46 очков — забросил 21 шайбу и отдал 25 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Остона 695 очков — забросил 389 шайб и отдал 306 результативных передач.